Avis aux médias - Grève d'une semaine chez Autobus Camille Mailloux

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Ce jeudi matin 18 avril, les membres du Syndicat du transport de la région Grand-Portage-CSN, qui rassemble les salarié-es des Autobus Camille Mailloux R.D.L. Inc., déclenchent une grève d'une semaine, allant jusqu'au 24 avril inclusivement.

En tout, 26 circuits au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et quatre circuits au Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs, secteur Transcontinental, seront touchés.

Les médias sont invités sur leur ligne de piquetage dès 8 h 30.

Qui : Martin Plourde, président du syndicat

Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN



Quoi : Déclenchement d'une grève du 18 au 24 avril



Quand : Jeudi 18 avril 2024 à 8 h 30



Où : 331, rue Témiscouata, Rivière-Du-Loup (Québec) G5R 2Y9

À propos

Le Syndicat du transport de la région Grand-Portage-CSN rassemble 40 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente près de 8600 membres répartis dans plus de 97 syndicats dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière aux Méchins, et tous les secteurs d'activité confondus, qu'ils soient privés, publics ou parapublics.

SOURCE CSN

Renseignements: Gino Provencher, [email protected], 581 525-7700