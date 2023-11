CHARLOTTETOWN, PE, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Sean Casey, député de Charlottetown, se joint à Parcs Canada pour faire le point sur le projet de conservation du lieu historique national Province House, en visitant cet édifice patrimonial avant le début de la prochaine phase et le fait que la maçonnerie artistique et les trésors cachés à l'intérieur des murs soient à nouveau cachés à la vue.

Sean Casey sera présent, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada. Le député Casey et des membres de l'équipe du projet de conservation de Province House se joindront aux médias à l'intérieur de l'édifice pour offrir des mises à jour sur le projet et répondre aux questions.

Une tournée médiatique suivra.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Mercredi le 15 novembre 2023



Heure : 11 h 30 HNA



Lieu : Lieu historique national Province House

165, rue Richmond, Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 1J1



R.S.V.P. Mardi le 14 novembre 2023, avant 13 h (HNA)

R.S.V.P. est requis car l'EPP (casque de protection, chaussures à embout d'acier, gilet de sécurité et lunettes de protection) est requis pour avoir accès au site. L'EPP sera fourni.

Renseignements: Renseignements et R.S.V.P. : Maureen Coulter, Agente des relations publiques et des communications, L'Unité de gestion Î.-P.-É., 782-377-2752, [email protected]