OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le directeur adjoint du FBI responsable à Los Angeles tiendra une conférence de presse avec des partenaires locaux, fédéraux et étrangers pour parler d'une campagne internationale d'information portant sur le plus récent ajout à la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI et annoncer une importante récompense offerte par le Département d'État des États-Unis.

Les autorités discuteront des poursuites et de l'enquête en cours pour trouver un fugitif qui est recherché pour plusieurs infractions fédérales liées à des meurtres et à un complot en vue de faire le trafic transnational de drogue.

Date :

Le jeudi 6 mars 2025

Heure :

10 h HNP

Lieu :

Bureaux du FBI, 11000 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90024

Diffusion virtuelle par MS Teams

Notes aux médias

La conférence de presse sera diffusée en direct sur MS Teams. Un lien sera fourni à quiconque envoie un courriel à [email protected].

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/03/fugitif-recherche-pour-meurtre-et-distribution-transnationale-drogue-ajoute-liste-fugitifs-plus

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements : Relations avec les médias du FBI : 310-996-3343