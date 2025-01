Avis aux médias - Front commun pour assurer le partage d'équipements sportifs et culturels entre les écoles et les municipalités

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, Martin Damphousse, le maire de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, la mairesse de Lassalle, Nancy Blanchet et la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, feront le point sur la nécessité de garantir le partage d'équipements sportifs et culturels entre les écoles et les municipalités.

Date : Le jeudi 23 janvier 2025



Heure : 11 h

