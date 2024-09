OTTAWA, ON, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Demain, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annoncera de nouveaux investissements dans des technologies spatiales à l'occasion de la conférence Vers l'espace 2024.

La présidente de l'Agence spatiale canadienne (ASC), Lisa Campbell, prononcera un discours et présentera les données les plus récentes sur le secteur spatial canadien.

Les représentants des médias sont invités à assister à la conférence.

Date : 24 septembre 2024



Heure : 8 h 30 (HE)



Quoi : Annonce de nouveaux investissements dans des technologies spatiales et présentation des données les plus récentes sur le secteur spatial canadien



Qui : L'hon. Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Lisa Campbell, présidente de l'ASC



Où : Musée canadien de la nature

240, rue McLeod

Ottawa (Ontario) K2P 2R1

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaitre les services offerts par le Ministère, consultez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]; Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie, [email protected]; Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, science et développement économique Canada, [email protected]