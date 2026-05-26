AVIS AUX MÉDIAS - Fin du financement de l'AIEQ - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

26 mai, 2026, 18:46 ET

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti québécois en matière de Relations internationales et de Francophonie, Pascal Paradis, tiendra un point de presse, le mercredi 27 mai 2026 à 11h30.

Sujet : Fin du financement de l'AIEQ - La CAQ affaiblit le rayonnement international du Québec

 Voici la liste des personnes qui prendront la parole :

  • Nathalie Watteyne, Vice-présidente aux affaires académiques de l'Association internationale des études québécoises (AIEQ)
  • M. Alain-G. Gagnon, vice-président de l'AIEQ entre 1997 et 2003

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 27 mai 2026

HEURE :

11h30

LIEU :

Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]

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