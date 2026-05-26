AVIS AUX MÉDIAS - Fin du financement de l'AIEQ - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti québécois en matière de Relations internationales et de Francophonie, Pascal Paradis, tiendra un point de presse, le mercredi 27 mai 2026 à 11h30.

Sujet : Fin du financement de l'AIEQ - La CAQ affaiblit le rayonnement international du Québec

Voici la liste des personnes qui prendront la parole :

Nathalie Watteyne, Vice-présidente aux affaires académiques de l'Association internationale des études québécoises (AIEQ)

M. Alain-G. Gagnon, vice-président de l'AIEQ entre 1997 et 2003

AIDE-MÉMOIRE DATE : Le 27 mai 2026 HEURE : 11h30 LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]