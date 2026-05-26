AVIS AUX MÉDIAS - Fin du financement de l'AIEQ - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
26 mai, 2026, 18:46 ET
QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti québécois en matière de Relations internationales et de Francophonie, Pascal Paradis, tiendra un point de presse, le mercredi 27 mai 2026 à 11h30.
Sujet : Fin du financement de l'AIEQ - La CAQ affaiblit le rayonnement international du Québec
Voici la liste des personnes qui prendront la parole :
- Nathalie Watteyne, Vice-présidente aux affaires académiques de l'Association internationale des études québécoises (AIEQ)
- M. Alain-G. Gagnon, vice-président de l'AIEQ entre 1997 et 2003
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AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 27 mai 2026
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HEURE :
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11h30
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LIEU :
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Hall principal
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
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