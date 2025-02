AVIS AUX MÉDIAS - Fin des bourses Perspective Québec : des centaines de manifestants devant les bureaux de la ministre Pascale Déry

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) convient les représentants des médias à une manifestation pour dénoncer le récent retrait des bourses Perspective Québec annoncé par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry.

À cette occasion, les fédérations étudiantes seront accompagnées de plusieurs associations étudiantes collégiales et universitaires de Montréal, de Lanaudière, de la Rive-Sud de Montréal et de Québec, ainsi que de centrales et de fédérations syndicales, d'étudiants, d'enseignants et de membres de la société civile. Des prises de parole auront lieu, notamment par les présidents de la FECQ et de l'UEQ, ainsi que par d'autres participants.

Seront présents :

L'exécutif de la FECQ, dont son président, Antoine Dervieux

L'exécutif de l'UEQ, dont son président Etienne Paré

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Fédération de la Santé et des Services-Sociaux - CSN (FSSS-CSN)

Conseil central du Montréal Métropolitain CSN

Fédération des professionnèles - CSN (FP-CSN)

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Endroit Bureaux de la ministre de l'Enseignement supérieur - 600 Rue Fullum, Montréal,

QC H2K 3L6



Date Vendredi 14 février 2025 Heure 12h00 à 13h00

Les porte-paroles de la FECQ et de l'UEQ seront disponibles pour des demandes d'entrevue avant, pendant et après l'événement.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente plus de 70 000 membres provenant de 28 établissement collégiaux répartis sur tout le territoire québécois. Depuis près de 35 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 110 000 membres universitaires à travers le Québec.

SOURCE Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Informations: Jacob Parisée, Vice-président et attaché de presse, FECQ, 514-554-0576, [email protected]; Alexandre Ducharme, Attaché politique, UEQ, 514-497-2602, [email protected]