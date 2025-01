Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Gatineau durant le Bal de Neige, qui se déroule du 31 janvier au 17 février 2025.

GATINEAU, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Gatineau durant le 47e Bal de Neige, qui se déroule du 31 janvier au 17 février 2025. Aucune rue ne sera fermée à Ottawa.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Gatineau

Fermetures de rues

Les samedis (1er, 8 et 15 février), les dimanches (2, 9 et 16 février), et les lundis (10 et 17 février)

Horaire : 9 h à 18 h

Rues touchées :

Rue Laurier (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Dussault)

Rue Dussault

Bretelle d'accès du boulevard Fournier vers la rue Dussault

Rue Notre-Dame-de-l'Île (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Marston)

Rue Champlain (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Marston)

Rue Marston

Exceptions : Véhicules d'urgence et de services, détenteurs de permis de l'organisation, résidents, travailleurs du secteur, et autobus (STO et OC Transpo).

Les vendredis (7 et 14 février)

Horaire : 9 h à 11 h et 13 h à 15 h

Rues touchées :

Rue Laurier (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Dussault)

Rue Dussault

Bretelle d'accès du boulevard Fournier vers la rue Dussault

Exceptions : Véhicules d'urgence et de services, détenteurs de permis de l'organisation, résidents, travailleurs du secteur, et autobus (STO et OC Transpo).

Interdictions de stationnement

Dates : les samedis (1er, 8, 15 février), les dimanches (2, 9, 16 février) et les lundis (10, 17 février)

Rues touchées :

Rue Notre-Dame -de-l'Île : Côté ouest/impair (entre les rues Dussault et Champlain ) - sauf détenteurs de permis zone 26 Côté est/pair (entre la rue Marston et le boulevard Sacré-Cœur)

Rue Marston : Côté sud/pair

Côté sud/pair Rue Champlain : Côté est/pair (entre la rue Marston et le boulevard Sacré-Cœur)

Côté est/pair (entre la rue et le boulevard Sacré-Cœur) Boulevard Sacré-Cœur : Côté nord/impair (entre les rues Laurier et Notre-Dame -de-l'Île)

Veuillez consulter le site Web du Bal de Neige pour en savoir plus sur les fermetures de rues et le service de navette Bus-O-Neige.

