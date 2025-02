AVIS AUX MÉDIAS - Fermetures d'Amazon : la CSN fait le point

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - La présidente de la CSN, Caroline Senneville, fera le point sur la campagne et les recours juridiques que la centrale syndicale entend mener à la suite de la décision d'Amazon de fermer ses entrepôts et de céder l'ensemble de ses opérations du Québec à la sous-traitance, un geste ayant entraîné la perte de plus de 4500 emplois.

QUOI : Conférence de presse QUAND : Mardi 4 février 2025 à 9 h 30 OÙ : À la CSN, 1601, avenue De Lorimier, Montréal, H2K 4M5 QUI : Caroline Senneville, présidente de la CSN

À propos

Le 19 avril 2024, la CSN déposait une requête auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avait adhéré. La négociation avec Amazon a débuté en juillet en vue d'établir une première convention collective. Le 22 janvier dernier, Amazon annonçait son intention de fermer ses sept entrepôts situés au Québec et de céder l'ensemble de ses opérations à la sous-traitance.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]