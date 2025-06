AVIS AUX MÉDIAS - Fédération internationale des journalistes présente en Amérique du Nord pour la première fois - Conférence de presse

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) tiendront une conférence de presse à Montréal le 11 juin à compter de 14 h, dans les locaux de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Pour la première fois en Amérique du Nord, la FIJ tient son assemblée générale annuelle ainsi qu'une rencontre de son comité exécutif du 9 au 11 juin, à l'invitation de la FNCC-CSN. Le comité exécutif de la FIJ est composé de journalistes provenant de partout : Allemagne, Australie, Bahreïn, Cameroun, Canada, Colombie, Espagne, États-Unis, France, Inde, Italie, Oman, Palestine, Panama, Pérou, République dominicaine, Royaume-Uni-Irlande, Somalie et Tunisie.

Plusieurs sujets seront abordés : la hausse des violences meurtrières envers les journalistes à travers le monde, notamment à Gaza ; l'importance des diffuseurs publics et la liberté de presse à l'ère du « trumpisme » ; les effets de l'intelligence artificielle sur le travail journalistique, entre autres.

Citations

« Nous avons décidé de tenir les réunions des instances dirigeantes de la FIJ en Amérique du Nord en solidarité avec nos consœurs et confrères américains, dont la profession est extrêmement menacée par les initiatives du Président Trump. Malheureusement, cette situation a aussi des impacts sur le travail journalistique partout dans le monde, incluant le Québec et le Canada. Pour la FIJ, l'information est un bien public, c'est pourquoi elle tient à réaffirmer que les services publics d'information sont essentiels à la démocratie. Une session spéciale y sera consacrée le lundi 9 juin à 14 h 30, à la Maison de Radio-Canada », déclare Dominique Pradalié, présidente de la FIJ.

« Au Québec, nous ne sommes pas disposés à effacer la spécificité de notre culture ou à faire des compromis sur la qualité de l'information transmise par nos médias dans un espace numérique déjà largement dominé par les chaînes et réseaux sociaux américains, encore moins alors que le président des États-Unis ramène sporadiquement l'idée de faire du Canada le 51e État américain ! Dans ce contexte, au Québec comme au Canada, au nom de nos valeurs et de notre spécificité, nous devons consolider tous nos producteurs d'information et nos diffuseurs publics, qui sont un pare-feu essentiel face à la déferlante de désinformation et de mésinformation », souligne Annick Charette, présidente de la FNCC-CSN.

Prendront la parole :

Dominique Pradalié, présidente de la FIJ

Anthony Bellanger , Secrétaire général de la FIJ

, Secrétaire général de la FIJ Annick Charette , présidente de la FNCC-CSN

Les porte-parole seront disponibles pour entrevue.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Mercredi 11 juin 2025



HEURE : 14 h



LIEU : CSN

1601, De Lorimer

Montréal, Québec

H2K 4M5

Salle de presse (entrée par la rue Logan)

À propos de la FIJ

Fondée en 1926, la FIJ est la plus grande organisation de journalistes au monde. Elle représente 600 000 professionnel-les des médias dans 187 syndicats et associations dans plus de 140 pays. Elle représente les journalistes au sein des Nations Unies et du mouvement syndical international.

À propos de la FNCC-CSN

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour info : Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]