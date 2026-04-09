AVIS AUX MÉDIAS - Événement - Cérémonie de la Médaille de la Députée de Notre-Dame‑de‑Grâce
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
09 avr, 2026, 11:58 ET
MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la députée de Notre‑Dame‑de‑Grâce, Désirée McGraw, tiendra un événement lors duquel est remettra à dix personnalités marquantes de son comté la Médaille de la Députée. L'événement se tiendra le vendredi 10 avril 2026 de 18 heures à 20 heures.
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DATE :
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10 avril 2026
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HEURE :
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18 h à 20 h
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LIEU :
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Collège Villa Maria
Salle Thérèse-Casgrain
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4245 boul. Décarie
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Montréal H3W 2H3
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Yan Nantel, Attaché politique, Bureau de Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce, (438) 496-1614, [email protected]
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