AVIS AUX MÉDIAS - Événement - Cérémonie de la Médaille de la Députée de Notre-Dame‑de‑Grâce

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la députée de Notre‑Dame‑de‑Grâce, Désirée McGraw, tiendra un événement lors duquel est remettra à dix personnalités marquantes de son comté la Médaille de la Députée. L'événement se tiendra le vendredi 10 avril 2026 de 18 heures à 20 heures.

DATE : 10 avril 2026



HEURE : 18 h à 20 h



LIEU : Collège Villa Maria Salle Thérèse-Casgrain

4245 boul. Décarie

Montréal H3W 2H3

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Yan Nantel, Attaché politique, Bureau de Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce, (438) 496-1614, [email protected]