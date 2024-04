Avis aux médias - Étude du projet de loi C-58 - La CSN ou le parti-pris pour les travailleuses et les travailleurs

OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), madame Caroline Senneville, ira présenter la position de la CSN dans le cadre de l'étude du projet de loi C-58, Loi modifiant le Code canadien du travail et le règlement de 2012, devant le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA), ce jeudi 11 avril 2024 à compter de 8 h 15, à l'édifice Wellington, situé en face de la Colline du Parlement, à Ottawa.

Citation

« Cela fait des années -- des décennies même ! -- que la CSN revendique une réforme du Code canadien du travail afin d'interdire le recours aux briseurs de grève pour les employeurs des industries sous réglementation fédérale. Nous avons plusieurs recommandations pour l'amélioration du projet de loi C-58, mais il est important de rappeler que ce projet de loi est un gain syndical important. C'est une victoire pour le rapport de force des travailleuses et des travailleurs œuvrant dans ces entreprises ».

- Caroline Senneville, présidente de la CSN

Madame Senneville sera disponible pour des entrevues, sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Jeudi 11 avril 2024 HEURE : 8 h 15 LIEU : Édifice Wellington

Pièce 330

197, rue Sparks

Ottawa (Ontario) K1P 5B9

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE CSN

Renseignements: Pour information : Eve-Marie Lacasse, 514 809-7940, [email protected]