Avis aux médias - Estrie : cinq syndicats du transport scolaire en grève le 18 avril

SHERBROOKE, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Ce jeudi 18 avril au matin, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus B. Dion-CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus Coaticook-CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l'Estrie-CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière-CSN déclencheront une grève d'une journée.

Les médias sont invités au parc Jacques-Cartier, dès 9 h.

Qui : Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire-CSN

Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN

Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN



Quoi : Déclenchement d'une grève d'une journée



Quand : Jeudi 18 avril 2024 à 8 h 30



Où : Parc Jacques-Cartier à Sherbrooke au coin des rues Marchant et Marcil

En tout, 213 circuits seront touchés, ce qui représente environ 15 000 élèves.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]