Avis aux médias - Estrie : cinq syndicats du transport scolaire de nouveau en grève bientôt

SHERBROOKE, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - des avis de grève concernant le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus B. Dion-CSN (STTABD-CSN), le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN (STTTSAC-CSN), le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus Coaticook-CSN (STTAC-CSN), le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l'Estrie-CSN (STTAE-CSN) et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière-CSN (STTAS-CSN) ont été envoyés au ministère du Travail.

Une première séquence de grève serait déclenchée les 2 et 3 mai pour le STTAE-CSN, le STTAS-CSN et le STTAC-CSN. Une seconde période de grève pour le STTABD-CSN se déroulerait du 2 au 15 mai et une troisième affecterait le STTTSAC-CSN, les 6 et 7 mai.

En tout, 213 circuits seront touchés, ce qui représente environ 15 000 élèves.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]