Avis aux médias - Élections fédérales - Les Métallos de la Côte-Nord se positionnent

SEPT-ÎLES, QC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les médias sont conviés à une conférence de presse à Sept‑Îles le lundi 30 septembre, à 11 h. Il y sera question de la position des Métallos dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale et des enjeux qu'ils considèrent importants pour les travailleurs de la région.

Le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, y sera accompagné de plusieurs présidents des sections locales de la région.

Conférence de presse

Lundi, 30 septembre, à 9 h

719, boulevard Laure, bur. 102

Sept-Îles (Québec) G4R 1Y2

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il représente quelque 5000 travailleurs dans la circonscription de Manicouagan. À l'échelle du Québec, il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, ccauchy@metallos.ca, Bureau des Métallos à Sept-Îles, 418 962-2041

