AVIS AUX MÉDIAS - Élection américaine de 2024 : la FCCQ se rend disponible pour commenter les impacts potentiels sur l'économie et les entrepreneurs québécois

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - En vue de l'élection américaine qui a lieu aujourd'hui, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souhaite partager ses préoccupations et ses prévisions quant aux scénarios potentiels qui se dessinent.

Les membres de la FCCQ sont inquiets face à l'instabilité que pourraient engendrer les élections américaines ainsi qu'à la possible augmentation des mesures protectionnistes.

AIDE-MÉMOIRE :

Quand : 5 et 6 novembre 2024.

Quoi : la FCCQ sera disponible pour commenter les impacts potentiels de l'élection américaine sur l'économie et les entrepreneurs québécois.

Qui : Philippe Noël, vice-président aux affaires publiques et économiques à la FCCQ.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Pour coordonner une entrevue merci de contacter Javier Garcia, Attaché de presse de la FCCQ à [email protected] ou au 438 408-3731