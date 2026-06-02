AVIS AUX MÉDIAS - Dîner-causerie avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith

Nouvelles fournies par

Fédération des chambres de commerce du Québec

02 juin, 2026, 11:39 ET

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) sont heureux de vous convier à assister à un dîner-causerie dans le cadre duquel la première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith, prononcera un discours et participera à une discussion avec Laurent Ferreira, Président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

À noter que Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque Nationale, fera une présentation.

Les journalistes qui souhaitent participer à la soirée gala sont priés de confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante: [email protected]

Quand

Le mercredi 3 juin 2026 à 12 h 00

Terminal de croisière Ross Gaudreault
Salle 201, 2e étage
84, rue Dalhousie, Québec (QC) G1K 4C4

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements médias: Julie Desautels, directrice, gestion des événements, CORIM, [email protected], Tél : 514 606-5435

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Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire...