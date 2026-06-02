AVIS AUX MÉDIAS - Dîner-causerie avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) sont heureux de vous convier à assister à un dîner-causerie dans le cadre duquel la première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith, prononcera un discours et participera à une discussion avec Laurent Ferreira, Président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

À noter que Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque Nationale, fera une présentation.

Les journalistes qui souhaitent participer à la soirée gala sont priés de confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante: [email protected]

Quand

Le mercredi 3 juin 2026 à 12 h 00

Où

Terminal de croisière Ross Gaudreault

Salle 201, 2e étage

84, rue Dalhousie, Québec (QC) G1K 4C4

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements médias: Julie Desautels, directrice, gestion des événements, CORIM, [email protected], Tél : 514 606-5435