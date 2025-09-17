LONGUEUIL, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le 24 septembre, les représentants des médias sont invités au centre spatial John-H.-Chapman de l'Agence spatiale canadienne (ASC) pour assister à la diffusion de la conférence de presse de l'équipage de la mission Artemis II.

La conférence de presse se déroulera au centre spatial Johnson à Houston, mais les journalistes présents à l'ASC pourront poser des questions en direct à l'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen ainsi qu'aux autres membres de l'équipage. À la suite de la conférence de presse, des experts de l'ASC seront disponibles sur place pour offrir des entrevues. Veuillez noter que les disponibilités de Jeremy Hansen pour accorder des entrevues seront limitées.

À leur arrivée à la guérite de l'ASC, les représentants des médias devront présenter une pièce d'identité avec photo et ensuite se présenter à la réception.

Participation virtuelle des médias

Les représentants des médias peuvent également assister en ligne à la retransmission de l'ASC. Le lien de connexion (Teams) leur sera transmis une fois inscrit auprès du Bureau des relations avec les médias de l'ASC.

Date : 24 septembre 2025



Heure : 10 h (HE)



Quoi : Diffusion de la conférence de presse de l'équipage d'Artemis II en direct du centre spatial Johnson de la NASA à Houston



Qui : Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC (à Houston)

Mathieu Caron, directeur, Astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale (à Longueuil)

Natalie Hirsch, gestionnaire de projet, Médecine spatiale opérationnelle (à Longueuil)



Où : Centre de conférences du centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec)

Autres séances d'information de la NASA sur la mission Artemis II

De plus, le 23 septembre, la NASA diffusera en direct du centre spatial Johnson à Houston des séances d'information scientifique et technologique sur la mission Artemis II. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]