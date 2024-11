Avis aux médias - Dévoilement de la programmation hivernale 2024-2025 du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, accompagnée de Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Pascal Lefebvre, président du groupe Multicolore, Sylvie Charette, cheffe de la direction marketing de Tourisme Montréal, et Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et au développement économique, au commerce et au design au sein du comité exécutif, invitent les représentantes et les représentants des médias au lancement officiel de la programmation hivernale 2024-2025 du centre-ville.

Date : Le jeudi 7 novembre 2024



Heure : 10 h 30

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]