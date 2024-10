Avis aux médias - Dévoilement de la Politique de la vie nocturne montréalaise

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, et la directrice générale et artistique de la SAT, Jenny Thibault, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse pour le dévoilement de la Politique de la vie nocturne montréalaise.

Date : Le mercredi 30 octobre 2024 Heure : 9 h 15 Séance de breffage technique

10 h 30 Conférence de presse

Les lieux où se tiendront la séance de breffage technique et la conférence de presse seront confirmés seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]