Avis aux médias - Des sages-femmes se rendent au Parlement à Québec

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La « Brigade rose » des sages-femmes du Québec sera présente aux portes du Parlement, le 10 juin au matin. Elles invitent les journalistes, les député-es et le personnel politique à venir les rencontrer. Elles veulent dénoncer la lenteur de leur négociation collective. L'entente précédente est échue depuis plus de deux ans. Le gouvernement projette pourtant de faire passer de 4 % à 8 % la proportion d'accouchements effectués par les sages-femmes au Québec. Ces dernières font partie de la solution pour les services en périnatalité, notamment dans certaines régions du Québec où ces services sont régulièrement perturbés. Offrir un véritable choix et des services constants en périnatalité est une question d'équité pour toutes les femmes et personnes enceintes du Québec.

AIDE-MÉMOIRE

QUI : Une petite délégation du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) qu'on pourra reconnaître avec leurs dossards roses.

DATE : 10 juin 2026

HEURE : 8 h 45 à 10 h

LIEU : Devant l'édifice situé au 1050, rue des Parlementaires, près de la guérite qui mène au parlement, Québec.

À propos

Le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) est l'association professionnelle des sages-femmes du Québec. Il représente plus de 230 sages-femmes exerçant la profession partout dans la province. Il œuvre de plus au développement de la profession. Le RSFQ défend également le libre choix des lieux d'accouchement pour les femmes ou les personnes qui accouchent.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Pour information : Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]