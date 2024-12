DIEPPE, NB, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et l'honorable René Legacy, vice-premier ministre, ministre des Finances et du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'Énergie du Nouveau-Brunswick, feront une annonce à l'appui de la production d'une électricité propre et abordable au Nouveau-Brunswick. Après l'annonce, les ministres tiendront un point de presse.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le dimanche 8 décembre 2024 Heure : 11 h 30 (HNA) Lieu : UNIplex

450, rue du Collège

Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Pour être avisés de tout changement au déroulement de cette annonce, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : [email protected].

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]