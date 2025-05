OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Alors que les travaux parlementaires reprennent, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et son Caucus des maires des grandes villes appellent à un Partenariat national pour la prospérité. Cette initiative est une approche renouvelée et unie pour faire face aux grands défis du Canada. Les municipalités sont essentielles pour concrétiser les priorités nationales, qu'il s'agisse de logement, d'infrastructure ou d'itinérance. Pour y parvenir, un véritable partenariat entre tous les ordres de gouvernement est nécessaire, particulièrement dans le contexte actuel de guerre commerciale avec les États-Unis. La FCM continue de collaborer avec la U.S. Conference of Mayors pour relever les défis transfrontaliers.

Lieu : Centre Rogers, Ottawa, 55, promenade Colonel By, pièce 211.

Date et heure : Le jeudi 29 mai à 12:30 p.m. Heure de l'Est

Les participant(e)s :

Rebecca Bligh , présidente de la FCM et conseillère municipale de la Ville de Vancouver, BC

, présidente de la FCM et conseillère municipale de la Ville de Josh Morgan , président du Caucus des maires des grandes villes et maire de la Ville de London , ON

, président du Caucus des maires des grandes villes et maire de la , ON Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, QC

Scott Gillingham , maire de la Ville de Winnipeg, MB

, maire de la Ville de Mark Sutcliffe , maire de la Ville d' Ottawa, ON

, maire de la Ville d' Maude Marquis-Bissonnette , mairesse de la Ville de Gatineau, QC

Notes aux médias :

Nous invitons les médias à s'enregistrer à l'avance pour garantir leur place.

L'événement sera diffusé en direct sur les pages YouTube de la FCM. Seuls les journalistes sur place pourront poser des questions.

Les médias peuvent également s'entretenir avec les délégués de la United States Conference of Mayors qui seront présents à la conférence de presse.

