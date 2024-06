Des spécialistes en la matière de KPMG partageront leurs connaissances avec des organisations, des investisseurs et des médias lors de l'une des plus importantes conférences technologiques au monde

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Des leaders d'opinion de KPMG au Canada seront de retour à la Conférence Collision qui aura lieu à Toronto cette semaine pour alimenter les discussions et offrir des perspectives sur les technologies émergentes, les tendances commerciales et leur incidence sur les organisations canadiennes.

La Conférence Collision réunit plus de 40 000 participants de plus de 130 pays pour échanger des connaissances et des idées sur la technologie et l'innovation avec des organisations mondiales, des entreprises émergentes, des investisseurs et des médias. KPMG est un commanditaire de la conférence.

« La Conférence Collision, l'une des plus grandes conférences technologiques au monde, réunit des innovateurs, des perturbateurs et des leaders d'opinion pour discuter, débattre et échanger des idées et des connaissances, a déclaré Stephanie Terrill, cadre responsable de l'IA et leader nationale, Services-conseils - Management de KPMG au Canada.

Elle est l'endroit où les organisations et les entreprises en démarrage canadiennes apprennent à innover, à prendre de l'expansion et à composer avec les défis et les possibilités des technologies perturbatrices comme l'IA générative. Ces discussions seront particulièrement importantes cette année pour le pays afin de surmonter les défis persistants en matière de productivité et de compétitivité. »

QUOI : Conférence Collision QUAND : Du 17 au 20 juin 2024 OÙ : Centre Enercare, 100, boulevard Princes, et Centre Beanfield, 105, boulevard Princes, Toronto

Le kiosque de KPMG au Canada sera situé dans le hall A (E112). SITE WEB : Collision 2024 - KPMG au Canada

Les professionnels de KPMG présenteront deux classes de maître au Beanfield Centre, prononceront le discours d'ouverture sur scène et participeront au concours PITCH aux dates et heures suivantes :

Séance Date et heure



Présentatrices et

présentateurs Description Classe de maître : Exploiter l'IA : explorer les subventions et le financement des gouvernements Mardi 18 juin



De 14 h à 14 h 45 Andrew McDowall, directeur exécutif, groupe Encouragements fiscaux Rajev Pathmanathan, directeur principal, groupe Encouragements fiscaux Gehan Selim, conseillère, groupe Encouragements fiscaux Explorez le paysage de la recherche scientifique et du développement expérimental au Canada, y compris de nouvelles possibilités en matière d'IA pour les entreprises technologiques en démarrage qui peuvent aider à maximiser le financement. Nous discuterons de différents types de financement et de la façon de tirer le meilleur parti des programmes et offrirons des conseils pour la rédaction des demandes. Classe de maître : Maîtriser la préparation aux marchés des capitaux Mercredi 19 juin



De 11 h à 11 h 45



Terry Liu, associé, Services-conseils en comptabilité Twan Bakker, associé, Services-conseils en comptabilité Julianna Obal, directrice principale, Services-conseils en comptabilité Tarisai Madambi, directrice, Services-conseils - Management, Transformation de la fonction finance Stimulez la croissance et la valeur pour les actionnaires grâce aux services de préparation aux marchés des capitaux. Joignez-vous au groupe de discussion de KPMG sur la préparation au lancement public pour vous familiariser avec les tendances, les différentes façons de mobiliser des capitaux, la préparation dans les secteurs fonctionnels et la gestion des risques. Saisissez cette chance d'apprendre comment naviguer dans ce paysage complexe en toute confiance et maximiser la valeur pour les parties prenantes. Sommet sur l'innovation en affaires Mardi 18 juin



10 h 15 Davin Gnanapragasam, associé et leader national des services professionnels, Services fiscaux, Ignition, et chef des technologies, Fiscalité Discours d'ouverture Scène Monster SaaS Jeudi 20 juin



13 h 30 Andrew Forde, associé, Stratégie technologique et transformation numérique Discours d'ouverture Concours PITCH destiné aux entreprises en démarrage Mardi 18 juin



11 h Lauren Bull, directrice, Services-conseils transactionnels Jury

Des spécialistes de KPMG au Canada et de KPMG aux États-Unis seront également disponibles pour des entrevues avec les médias sur les sujets suivants :

