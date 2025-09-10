LONGUEUIL, QC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Une équipe de chercheurs a fait une découverte extraordinaire lors de l'étude d'échantillons prélevés par l'astromobile martienne Perseverance de la NASA. Grâce à leurs analyses, les chercheurs pensent avoir découvert une possible « biosignature » : une substance, une caractéristique ou un motif qui laisse supposer la présence d'une vie passée ou actuelle.

Cette récente découverte a fait l'objet d'une publication dans Nature que des chercheurs de trois universités canadiennes ont cosignée :

Pr Ed Cloutis , Université de Winnipeg

, Université de Pr Chris Herd , Université de l' Alberta

, Université de l' Pre Mariek Schmidt, Université Brock

Pour en savoir plus, voir Des scientifiques canadiens contribuent à une découverte avec l'astromobile martienne Perseverance.

