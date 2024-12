AVIS AUX MÉDIAS - Démission de la ministre Chrystia Freeland : Véronique Proulx, PDG de la FCCQ, réagit à l'annonce faite ce matin

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, réagit à l'annonce de la démission de Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. Mme Proulx sera disponible aujourd'hui pour répondre aux demandes des médias.

« Je tiens à souligner le travail exceptionnel de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland au cours des dernières années, notamment dans le cadre de la renégociation de l'ALÉNA et des tarifs sous la première administration Trump, ainsi que dans la mise en place de mesures pour aider les entreprises pendant la pandémie. Alors que l'arrivée d'une deuxième administration Trump est imminente, on demande au premier ministre Trudeau de nommer un ministre des Finances qui sera en mesure de faire face à cette menace et qui saura mettre en place les bons leviers pour protéger notre économie et assurer que nos entreprises investissent ici. » affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« On pense notamment aux crédits d'impôts à la R-D qui doivent être revus et bonifiés, au taux d'imposition des sociétés qui doit être abaissé afin de favoriser l'investissement ici au Québec, faciliter le commerce interprovincial et réduire le fardeau administratif, » conclut-elle.

