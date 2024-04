Avis aux médias - Déménagements étudiants dans Milton-Parc - La Ville de Montréal et RebutRécup renouvellent l'offre d'une cueillette propre et pratique pour une fin de session écoresponsable

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et son partenaire, la Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM), invitent les représentants des médias à une session de prise d'images pour découvrir l'offre de service du programme de réemploi RebutRécup dans le contexte des déménagements universitaires au centre-ville.

Chaque année, certains trottoirs du quartier Milton-Parc sont souillés par le dépôt d'encombrants à l'échéance des baux de logements étudiants du 1er mai. Pour éviter que des articles réutilisables se retrouvent déposés de manière sauvage en bordure de rue, RebutRécup propose un service de cueillette à domicile, sur rendez-vous. Ce service a permis de détourner de l'enfouissement quelque 2,5 tonnes de matières l'an dernier.

Photo-op et entrevue

Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, et des représentantes de la SAESEM seront disponibles pour répondre aux questions des médias sur le programme RebutRécup et expliquer les consignes à suivre pour bénéficier gratuitement du service offert.

Date : Le jeudi 25 avril 2024

Heure : 10 h

Lieu: À l'intersection Milton et Aylmer

Devant l'entrepôt éphémère de RebutRécup

Renseignements: Sources et renseignements : Philippe Sabourin, porte-parole administratif, Direction des relations médias, Ville de Montréal, 514 923-1295, [email protected]; Eloïse Figaszewski, chargée de communication et mobilisation, Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal, 514 933-1069, [email protected]