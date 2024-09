AVIS AUX MÉDIAS - Débardeurs du port de Québec : manifestation pour souligner deux ans de lock-out

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Un rassemblement se tiendra aujourd'hui pour souligner les deux ans de lock-out des débardeurs du port de Québec. Le 15 septembre a marqué le deuxième triste anniversaire de ce conflit de travail historique, car il est considéré comme un des plus longs qu'a connu la région de la Capitale-Nationale.

« Depuis maintenant deux ans, nos confrères débardeurs du port de Québec (SCFP 2614) sont en lock-out. Deux années de lutte acharnée, d'incertitude et de sacrifices. Il est tout simplement inacceptable qu'ils aient à subir une telle situation. Sérieusement, qu'ont fait ces travailleurs pour mériter cela? Rien. Leur seule 'faute'? Défendre leurs droits, leur dignité et leur gagne-pain », de dénoncer Frédéric Brisson, secrétaire général du SCFP-Québec.

Ce lock-out est possible, car il y a encore absence de loi qui interdit le recours à des travailleurs de remplacement. Cela ne sera plus le cas à partir du mois de juin 2025 lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur. Mais en attendant, 81 personnes sont toujours dans la rue, méprisées par leur employeur.

Pour conclure, le syndicat demande à l'employeur de retourner à la table de négociation le plus rapidement possible et de démontrer le sérieux de son engagement à mettre fin à ce conflit qui perdure depuis fort trop longtemps déjà.

Qui : Débardeurs du port de Québec et leurs alliés



Quoi : Manifestation pour souligner deux ans de lock-out des débardeurs du port de Québec



Quand : Mercredi 25 septembre, de 7 h à 11 h



Où : 84, rue Dalhousie, Québec

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]