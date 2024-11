LONGUEUIL, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le 25 novembre prochain, Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, assistera à l'annonce d'un projet pilote de télémédecine appelé « Station télésanté ». Dan Gabay, PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, la présidente de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Lisa Campbell et l'astronaute David Saint-Jacques seront aussi présents.

La Station télésanté mettra à profit des technologies intégrées proposées par l'entreprise Baüne dans le cadre de l'initiative des modules médicaux de soins synergiques de l'ASC, qui vise à trouver des solutions pour aider les astronautes à s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes médicaux lorsqu'ils sont loin de la Terre.

L'ASC invite les médias à assister à cette démonstration technologique organisée par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Une période de questions suivra.

Date : 25 novembre 2024 Heure : 10 h (HE) Quoi : Annonce et démonstration d'un projet pilote de télémédecine Qui : Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap Dan Gabay, PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Lisa Campbell, présidente de l'ASC David Saint-Jacques, astronaute de l'ASC Où : CLSC de Pierrefonds 13800, boulevard Gouin Ouest, Montréal H8Z 3H6

