TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) organise une conférence téléphonique concernant ses résultats du troisième trimestre de 2025.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2025

QUAND : Publication des résultats le lundi 3 novembre 2025, après la clôture du marché

Conférence téléphonique tenue le mardi 4 novembre 2025, à 9 h (HE)

LIEN VERS LA DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/b5tr6n8x

La conférence téléphonique sera diffusée intégralement et en direct à 9 h (HE) à l'adresse www.ctreit.com dans la section « Events and Webcast » sous « News and Events » et sera archivée pendant 12 mois.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : Pour les analystes de couverture seulement :

https://register-conf.media-server.com/register/BIf2b6282f2de94ebb863c3ca1b895d433

Après votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer et le NIP unique pour vous joindre à l'appel.

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Pour obtenir davantage de renseignements : Médias: Joscelyn Dosanjh, 416 845-8392, [email protected]; Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]