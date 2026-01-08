TORONTO, le 8 janv. 2026 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) organise une conférence téléphonique concernant ses résultats du quatrième trimestre et de toute l'année 2025.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025

QUAND : Publication des résultats le mardi 17 février 2026, après la clôture du marché. Conférence téléphonique tenue le mercredi 18 février 2026 à 9 h (HE).

LIEN VERS LA DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/is7qyriw

La conférence téléphonique sera diffusée intégralement et en direct à 9 h (HE) à l'adresse www.ctreit.com dans la section « Events and Webcast » sous « News and Events » et sera archivée pendant 12 mois.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : Pour les analystes de couverture seulement : https://register-conf.media-server.com/register/BI08831b63ebad49caba3ba0d09118c015

Après votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer et le NIP unique pour vous joindre à l'appel.

Pour obtenir davantage de renseignements :

Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]

Médias : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480-8453, [email protected]

