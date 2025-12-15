/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (TSX: CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que les fiduciaires de la CT REIT avaient déclaré une distribution pour la période du 1er au 31 décembre 2025 de 0,07903 $ par part du fonds, laquelle sera versée le 15 janvier 2026 aux porteurs inscrits au 31 décembre 2025. Cette distribution, sur une base annualisée, représenterait un taux de 0,94836 $ par année.

À propos de CT REIT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des immeubles commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 375 immeubles totalisant une superficie locative brute de plus de 31 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ctreit.com.

