Avis aux médias - Crise du logement - Andrés Fontecilla demande la mise en place d'un plan d'urgence

QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, fera un point de presse ce vendredi 31 mai à 9h30 à la salle Bernard-Lalonde afin de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, de mettre en place des mesures d'urgence pour lutter contre la crise du logement au Québec.

M. Fontecilla profitera également de ce point de presse pour proposer à la ministre le plan d'urgence élaboré par Québec solidaire afin d'enrayer durablement cette crise.

Il sera accompagné de Mme Nicole Dionne, du Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec (RclalQ).

AIDE-MÉMOIRE Qui: Andrés Fontecilla Date: 31 mai 2019 Heure: 9H30 Lieu: Salle Bernard-Lalonde

