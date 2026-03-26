LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le lancement du vol d'essai habité Artemis II autour de la Lune est actuellement prévu au plus tôt le mercredi 1er avril à 18 h 24 (HE), avec des possibilités de lancement supplémentaires chaque jour jusqu'au 6 avril.

Toutes les principales étapes de la mission (activités médiatiques avant le lancement, lancement, vidéocommunications, amerrissage) seront retransmises en direct.

Activités de l'Agence spatiale canadienne

L'Agence spatiale canadienne (ASC) organisera des activités bilingues au centre spatial John‑H.‑Chapman à Longueuil pour souligner le lancement et l'amerrissage ainsi que trois vidéocommunications avec Jeremy Hansen, toutes retransmises en direct sur sa page Facebook et sa chaine YouTube. Les médias sont invités à y assister sur place. Plus de détails seront communiqués ultérieurement, car l'horaire est susceptible d'être modifié.

Activités avant le lancement

À partir du 27 mars, la NASA organise une série d'activités au centre spatial Kennedy en Floride. Veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement) pour tous les détails. Seuls les journalistes déjà accrédités peuvent y assister en personne.

Vendredi 27 mars à 14 h 30 : Arrivée de l'équipage d'Artemis II au centre spatial Kennedy et période de questions

L'administrateur de la NASA Jared Isaacman et la présidente de l'ASC Lisa Campbell accueilleront les astronautes.

Dimanche 29 mars à 9 h 30 : Période de questions en ligne avec l'équipage.

Dimanche 29 mars à 14 h : La NASA fait le point sur les préparatifs en vue du lancement.

Lundi 30 mars à 17 h : La NASA fait le point sur les préparatifs en vue du lancement.

Mardi 31 mars à 13 h : Dernière séance d'information de la NASA avant le lancement.

Mercredi 1er avril à 12 h 50: Début de la couverture du lancement sur NASA+

Mercredi 1er avril : Conférence de presse après le lancement, environ deux heures et demie après le décollage

Si vous avez des questions au sujet de ces activités, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]