AVIS AUX MÉDIAS - Contrôle routier - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports et de Mobilité durable, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mardi 23 septembre 2025 à 10h30.

Sujet : L'absence d'interception de contrôle routier depuis le 6 mars 2025

Voici la liste des personnes qui prendront la parole :

David Gauthier , vice-président aux relations de travail et la discipline de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec

vice-président aux relations de travail et la discipline de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec Nathalie Rainville , conseillère syndicale, Alliance de la fonction publique du Canada

DATE : Le 23 septembre 2025 HEURE : 10h30 LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

