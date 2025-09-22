AVIS AUX MÉDIAS - Contrôle routier - Point de presse du Parti Québécois
22 sept, 2025, 15:25 ET
QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports et de Mobilité durable, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le mardi 23 septembre 2025 à 10h30.
Sujet : L'absence d'interception de contrôle routier depuis le 6 mars 2025
Voici la liste des personnes qui prendront la parole :
- David Gauthier, vice-président aux relations de travail et la discipline de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec
- Nathalie Rainville, conseillère syndicale, Alliance de la fonction publique du Canada
AIDE-MÉMOIRE
DATE :
Le 23 septembre 2025
HEURE :
10h30
LIEU :
Hall principal
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
