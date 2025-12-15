/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Mont Sainte-Anne - Mêlée de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 14 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour la Capitale-Nationale, Pascal Paradis, tiendra une mêlée de presse, le lundi 15 décembre 2025 à 9h45.

Sujet : La négligence de Resorts of the Canadian Rockies (RCR) mène de catastrophes en désastres pour le Mont-Sainte-Anne - Annonce des solutions proposées par le Parti Québécois pour régler le dossier.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le lundi 15 décembre 2025 HEURE : 9h45 LIEU : Mont Sainte-Anne

2000, boulevard du Beau-Pré

Beaupré (Québec)

G0A 1E0

*À noter qu'il s'agit d'une mêlée de presse. Aucune installation technique ne sera disponible sur place pour les médias.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]