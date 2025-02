Avis aux médias - Contexte économique incertain : Raymond Chabot Grant Thornton, firme fièrement québécoise, présente et prête pour soutenir les entrepreneurs

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Dans le contexte de turbulence économique et financière causée par les relations canado-américaines, les dirigeants d'ici doivent prendre des décisions éclairées pour assurer la pérennité de leur organisation.

Malgré le sursis sur l'imposition des tarifs douaniers par le président américain, l'heure est à l'action chez nos entrepreneurs. Plusieurs n'auront d'autres choix que de reporter ou d'annuler des investissements, d'optimiser leurs opérations, de revoir leurs stratégies d'affaires et la gestion de leurs stocks ou encore de redresser leur entreprise pour mieux rebondir, et ce, même si des tarifs ne s'appliquaient pas au terme de la suspension de 30 jours.

Qu'il soit question de gestion de la performance financière et des liquidités, de gestion des risques, de fiscalité internationale (prix de transfert), de conseils en ressources humaines, de conseils financiers ou de redressement d'entreprise, les médias sont donc invités à faire appel à un expert de la firme pour informer leur public en affaires des enjeux à considérer pour mieux naviguer dans les eaux troubles générées par ce climat instable et incertain.

Pour planifier une entrevue, communiquez avec Gaëlle Fontaine, conseillère, Communications et Affaires publiques (par courriel : [email protected]; par téléphone : 438 349-0842)

Rappelons que Raymond Chabot Grant Thornton, avec son siège social au Québec et sa présence aux quatre coins de la province de même qu'à Ottawa et à Edmundston, possède une fine connaissance du tissu économique des collectivités québécoises et des enjeux propres aux environnements d'affaires et opérationnels des organisations. Depuis plus de 75 ans, nous avons à cœur l'essor des entreprises créatrices de richesses et la prospérité de notre Québec et de toutes ses régions. Cet engagement constitue un avantage indéniable pour des conseils éclairés et adaptés aux besoins des entrepreneurs d'ici.

Un dossier thématique web sera alimenté régulièrement par des conseils d'experts. Consultez-le et demeurez à l'affut des nouveaux articles.

