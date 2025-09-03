AVIS AUX MÉDIAS - Conférence du chef du Parti Québécois en Alberta

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, se rendra en Alberta en septembre pour y donner une conférence à l'Université de Calgary ainsi que plusieurs entrevues et rencontres.

« C'est le temps de faire un premier contact avec l'Alberta. Je m'y rendrai donc la semaine prochaine, pour donner une conférence à l'université de Calgary sur la situation politique du Québec, sur les relations du fédéral avec les provinces et les abus de pouvoir du fédéral au regard de la constitution du Canada. Nous partageons plusieurs constats quant à l'état de la fédération canadienne. On se rappelle que les Albertains ont eux aussi, au temps de Lougheed, dû se battre pour conserver certains droits. Il y a assurément une discussion à avoir avec les Albertains sur l'abus de pouvoir historique et répété du fédéral dans plusieurs champs de compétence des provinces, et ce au détriment des choix démocratiques de nos parlements respectifs.

Un Québec indépendant sera toujours ouvert et intéressé à collaborer avec les autres provinces: nous pouvons respecter nos volontés d'autodétermination respectives, tout en collaborant sur les points sur lesquels nous sommes d'accord », a déclaré le chef du Paul St-Pierre Plamondon.

11 septembre 2025

Déjeuner-conférence à l'Université de Calgary

Heure : 7h30

Lieu : Université de Calgary

906, 8 Ave SW, Calgary, T2P 1H9

Entrevues et rencontres

Pour reste de la journée

12 septembre 2025

Entrevues et rencontres

Journée complète

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]