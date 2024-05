Avis aux médias - Conférence de presse sur les avancements de la Stratégie d'intervention collective du Village et inauguration de la place du Village

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, et le conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie, monsieur Robert Beaudry, invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce concernant les avancements de la Stratégie d'intervention collective du Village. Cette annonce se fera dans le cadre de l'inauguration de la place du Village.

Date : Le jeudi 16 mai 2024



Heure : 10 h 30



Lieu : Place du Village

1114, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H3B 4G5

