Avis aux médias - Conférence de presse - Rentrée scolaire dans les établissements privés

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) tiendront une conférence de presse le jeudi 29 août, à compter de 10 h, à la Maison du développement durable, à Montréal, pour faire le point sur la situation dans les établissements d'enseignement privés à l'heure de la rentrée scolaire 2024-2025.

QUOI : Conférence de presse |Rentrée scolaire dans les établissements privés QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Stéphane Lapointe, président de la FPEP-CSQ

Marie-Josée Dallaire, vice-présidente de la FPEP-CSQ QUAND : Le 29 août 2024, à 10 h OÙ : Maison du développement durable - Salle Clark

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 3 500 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 50 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

