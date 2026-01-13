Avis aux médias - Conférence de presse pour dénoncer les conséquences de la crise de l'inabordabilité du logement
Nouvelles fournies parFront d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
13 janv, 2026, 08:50 ET
MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Alors que Québec amorce sa période de consultations pré budgétaires et que loyer moyen au Québec continue d'augmenter de manière catastrophique, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) tiendra une conférence de presse. L'objectif : rappeler l'urgence de s'attaquer à la crise de l'inabordabilité qui frappe le logement en 2026. Accompagné d'organisations sociales représentant différents secteurs - syndicaux, étudiant•es, itinérance, féministes et familles - il exposera les graves conséquences sur les locataires de l'inabordabilité croissante. Les organisations dénonceront les orientations caquistes qui accélèrent l'effritement du filet social en matière de logement. Le FRAPRU annoncera à cette occasion le lancement d'une tournée d'assemblées visant à mobiliser les organisations alliées dans différentes régions.
En résumé
|
Quoi :
|
Conférence de presse
|
Qui :
|
•
|
Louis-Frédéric Verrault-Giroux, organisateur communautaire au Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ)
|
•
|
Chloé Dauphinais, responsable des dossiers politiques à la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
|
•
|
David Bergeron-Cyr, vice-président de la Confédération des syndicats nationaux du Québec (CSN)
|
•
|
Sophie Bouchard, responsable aux affaires internes et Elki Mercier, responsable à la coordination Coalition de Résistance pour l'Unité Étudiante Syndicale (CRUES)
|
•
|
Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
|
Quand :
|
le jeudi 15 janvier 2026, à 10h30
|
Où :
|
Salle 100 du Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal
SOURCE Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
Informations : Véronique Laflamme, FRAPRU : 418 956-3403 (cell.); 514 522-1010 (bureau)
