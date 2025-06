AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse - La FCCQ et les chambres de commerce demandent un moratoire urgent

Restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - Depuis plusieurs mois, des entreprises aux quatre coins de la province perdent leurs travailleurs étrangers temporaires (TET), faute de pouvoir renouveler leur permis de travail. Une situation critique qui menace notre vitalité économique au pire moment, alors que l'incertitude pèse lourd sur nos entreprises. Réunies dans le cadre de leur Grande rencontre annuelle à Rivière-du-Loup, les chambres de commerce de partout au Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) convient les médias à une conférence de presse.

Quoi

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ, Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Édith Laplante, directrice exécutive d'Aliments Asta Inc. et François-Xavier Bonneville, directeur général de Lepage Millwork s'adresseront aux médias pour témoigner des impacts concrets sur le terrain et formuler leurs demandes aux gouvernements.

Quand

Le mardi 17 juin 2025 à 13 h

Où

À Rivière-du-Loup ou à distance (visioconférence)

L'adresse ou le lien seront transmis aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

RSVP et entrevues

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent confirmer leur présence en écrivant à :

Maxime Bordeleau

TACT

Cellulaire : 819 698-3105

[email protected]

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

