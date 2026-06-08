AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse - La FCCQ et le réseau des chambres de commerce lancent leurs priorités en vue des élections québécoises 2026

GRANBY, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Grande rencontre 2026, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le réseau des chambres de commerce invite les médias à une conférence de presse portant sur le lancement officiel de leurs priorités en vue des élections québécoises du 5 octobre prochain.

Cette prise de parole sera l'occasion de mettre de l'avant les mesures que le prochain gouvernement devra prioriser pour soutenir les entreprises, renforcer la compétitivité du Québec et répondre aux réalités économiques des régions.

Quoi

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ, Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval s'adresseront aux médias pour présenter les priorités électorales 2026 de la FCCQ et du réseau, ainsi que les mesures que le prochain gouvernement devra mettre en œuvre pour soutenir les entreprises et les économies régionales.

Quand

Le mardi 9 juin à 11 h 00

Où

Hôtel Castel

901, rue Principale

Granby (Québec) J2G 2Z5

RSVP et entrevues

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent confirmer leur présence en écrivant à :

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Mathieu Lavigne, Vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]