AVIS AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE DU CPQ SUR LES ATTENTES DU MILIEU DES AFFAIRES À LA VEILLE DE LA PROCHAINE ÉLECTION PROVINCIALE

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse du Conseil du patronat du Québec (CPQ) pour la présentation des attentes du milieu des affaires à l'aube de l'élection provinciale à venir.

Mme Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ, sera accompagnée par la vice-présidente à la recherche et économiste en chef du Conseil, Norma Kozhaya.

Une période de questions suivra la conférence de presse.

Date : Jeudi le 11 juin 2026

Heure : 13 h à 13 h 45

Lieu : Salon Jacques-L'Archevêque, Tribune de la presse du Parlement de Québec

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec

Les médias auront la possibilité de poser des questions durant l'événement, et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles.

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825