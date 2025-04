AVIS AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA MINISTRE BLANCHETTE VÉZINA CONCERNANT LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI VISANT PRINCIPALEMENT À MODERNISER LE RÉGIME FORESTIER

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Les représentants et représentantes des médias sont invités à assister à une conférence de presse* de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la sous-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Anne Racine.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ayant pour objectif de présenter les différentes propositions contenues dans le projet de loi et de répondre aux questions des médias. Durant cette séance, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits, et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Rappelons que les représentants et représentes des médias qui désirent assister à une conférence de presse ou couvrir une activité dans les édifices de l'Assemblée doivent d'abord obtenir une accréditation. Pour de plus amples informations, communiquez avec le Secrétariat de la Tribune de la presse par téléphone au 418 643-1357 ou par courriel au [email protected].

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

Date : Le 23 avril 2025

Séance de breffage : 14 h

Conférence de presse : 15 h

LIEU :

Séance d'information technique

Salle Evelyn-Dumas

Édifice Pamphile-Le May

Assemblée nationale

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Salle Evelyn-Dumas

Édifice Pamphile-Le May

Assemblée nationale

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Source : Information : Émilie Savard Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 367 990-8473

