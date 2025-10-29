AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse de la FMSQ

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, tiendra un point de presse le 30 octobre à 10 h 45 devant l'entrée principale de l'Hôpital l'Fleurimont (CHUS) suivant le dépôt d'une demande de sursis provisoire.

Qui : Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Où : Devant l'entrée principale de l'Hôpital Fleurimont (CHUS)

3001, 12e avenue N, Sherbrooke

Quand : 30 octobre, 10 h 45

Quoi : Point de presse du président de la FMSQ suivant le dépôt d'une demande de sursis provisoire

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Renseignements : Pâris Psychogyios, conseiller aux affaires publiques, 514 947-9523, [email protected]