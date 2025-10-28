AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse de la FMSQ

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, tiendra une conférence de presse suivant l'adoption sous bâillon du projet de loi 2, au Château Laurier, à Québec, le 28 octobre à 11 h 00.

Qui : Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Où : Salle Grande Allée, Château Laurier, Québec

1220, Place George-V Ouest, Québec

Quand : 28 octobre 11 h 00

Quoi : Réaction du président de la FMSQ à l'adoption sous bâillon du projet de loi 2

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Renseignements : Pâris Psychogyios, conseiller aux affaires publiques, 514 947-9523, [email protected]