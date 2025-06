AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse de la Fédération internationale des journalistes à Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Ce mercredi à 14h, la Fédération internationale des journalistes (FIJ), la plus grande organisation de journalistes au monde, tiendra une conférence de presse à Montréal, de concert avec la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN).

Six membres du comité exécutif de la FIJ provenant du Pérou, de Palestine, de Colombie, du Cameroun, de l'Angola et du Panama se sont vu refuser leur visa par le gouvernement canadien et n'ont donc pas pu participer aux instances de la FIJ, qui se tenaient pour la première fois en Amérique du Nord.

Les porte-parole dénonceront cette situation et aborderont les questions du travail journalistique à Gaza, de la nécessaire protection des journalistes afin qu'ils puissent exercer leur profession en sécurité partout dans le monde ainsi que l'impact des politiques du gouvernement de Donald Trump sur la presse un peu partout dans le monde.

Prendront la parole :

Dominique Pradalié, présidente de la FIJ

Anthony Bellanger, Secrétaire général de la FIJ

Jon Schleuss , journaliste américain, président de la NewsGuild-Communications Workers America

Annick Charette , présidente de la FNCC-CSN

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Mercredi 11 juin 2025 HEURE : 14 h LIEU : CSN

1601, De Lorimer

Montréal, Québec

H2K 4M5

Salle de presse (entrée par la rue Logan)

À propos de la FIJ

Fondée en 1926, la FIJ est la plus grande organisation de journalistes au monde. Elle représente 600 000 professionnel-les des médias dans 187 syndicats et associations dans plus de 140 pays. Elle représente les journalistes au sein des Nations Unies et du mouvement syndical international.

À propos de la FNCC-CSN

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour info : Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]