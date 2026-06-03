Avis aux médias - Conférence de presse de la CSQ - La violence : Un enjeu de société qui dépasse les murs de nos milieux de travail

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre de sa tournée des régions, et sur invitation du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ), à l'occasion de la tenue de son 23e Congrès, veuillez noter que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération du personnel professionnel de l'éducation (FPPE-CSQ) et le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) tiendront conjointement une conférence de presse ce vendredi 5 juin à 10 h, à Sainte-Anne-des-Monts.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la CSQ



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Steve Loisel, président du SPEGIM (FPPE-CSQ)

Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ

Anne Bernier, présidente du STEEQ-CSQ



QUAND : Le 5 juin 2026 à 10 h



OÙ : Salle du Club de l'âge d'or

134, 11e Rue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts

La CSQ représente environ 4 000 travailleuses et travailleurs dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, notamment dans le réseau de l'éducation, dans toutes les catégories d'emplois, au collégial et en santé.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 235 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]