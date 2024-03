OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le mardi 19 mars, Unifor tiendra une conférence de presse qui sera suivie d'un rassemblement des travailleuses et des travailleurs de Bell en vue du témoignage de ses dirigeantes et dirigeants devant le Comité permanent du patrimoine canadien.

Les dirigeantes et dirigeants de Bell Canada Enterprises Inc. devaient initialement témoigner le 29 février pour justifier la récente mise à pied de 9 % de ses effectifs. À la demande de l'entreprise, la comparution avait été reportée au 19 mars pour être à nouveau repoussée.

Unifor représente plus de 19 000 travailleuses et travailleurs des télécommunications à BCE Inc. et ses filiales. Le syndicat représente également plus de 2 100 membres à Bell Media.

QUOI : Conférence de presse d'Unifor OÙ : Colline du Parlement, Édifice de l'Ouest, Salle de conférence de presse 135-B

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

QUAND : Le mardi 19 mars à 11 h QUI : Lana Payne, présidente nationale d'Unifor

Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

Kevin Newman, présentateur et journaliste primé pour ABC, Global, CBC et CTV News et W5 de Bell Media.

QUOI : Rassemblement et manifestation des travailleuses et travailleurs du syndicat Unifor à Bell OÙ : Monument canadien pour les droits de la personne, 220 rue Elgin, Ottawa QUAND : Le mardi 19 mars 2024 à midi QUI : Dirigeantes et dirigeants élus d'Unifor

Les membres d'Unifor du secteur des télécommunications et des médias employés par Bell

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

